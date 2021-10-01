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В Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола

Пятница, 1 октября 2021, 12:10
Фото 5.ua

3 октября КП "Киевский метрополитен" может закрыть на вход несколько центральных станций подземки в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Источник: сайт метро

Дословно: "Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".

Детали: Такие меры принимаются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Предыстория:

  • 3 октября на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк). Начало игры в 19:30.

Украинская правда
Темы: Киевметрофутбол
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