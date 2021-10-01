В Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола
Пятница, 1 октября 2021, 12:10
3 октября КП "Киевский метрополитен" может закрыть на вход несколько центральных станций подземки в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".
Источник: сайт метро
Дословно: "Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".
Детали: Такие меры принимаются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Предыстория:
- 3 октября на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк). Начало игры в 19:30.
Украинская правда