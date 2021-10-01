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В Киеве уволили контроллера, который заставил школьника заплатить ему на карточку "штраф"

Пятница, 1 октября 2021, 13:00
В Киеве уволили контроллера, который заставил школьника заплатить ему на карточку штраф
фото: pixabay

Контроллер "Киевпасстранса" заставил 12-летнего школьника перечислить 160 гривен "штрафа" ему на карточку, и его уволили.

Источник: мать мальчика в Facebook, "Хмарочос"

Детали: Инцидент произошел 25 сентября. Контроллер заставил 12-летнего школьника оплатить штраф, перечислив 160 гривен ему на карточку, хотя ученики в коммунальном транспорте имеют право ездить бесплатно, правда, при наличии ученического билета.

 

По словам матери, ее сын ехал на тренировку на Лесной массив на троллейбусе №37, забыв ученический билет дома. На одной из остановок зашли контролеры. "Начали требовать штраф 160 гривен, угрозами заставили перечислить эту сумму с детской банковской карточки на собственную банковскую карточку (номер карты продиктовали)", - рассказала она.

28 сентября в ответ на ее жалобу "Киевпастранс" сообщил, что контроллера уволили за ненадлежащее исполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением. Предприятие также вернуло взысканные с ученика деньги.

 

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Темы: Киевтранспортдетиштрафыувольнение
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