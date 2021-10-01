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В Украине начался осенний призыв для 13,5 тысяч человек

Пятница, 1 октября 2021, 13:22
В Украине начался осенний призыв для 13,5 тысяч человек
Призывники, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

1 октября в Украине начинается осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: В соответствии с указом президента №71, очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проходить в октябре-декабре.

29 сентября Кабинет министров утвердил численность срочников в количестве 13 575 человек, из них: в ряды Вооруженных сил – 6 500 человек, Национальной гвардии – 4 775 человек, Государственной пограничной службы – 1 700 человек, Государственной специальной службы транспорта – 600 человек.

Из бюджета выделено 71,1 млн грн для проведения призыва. Для призыва в ВСУ выделено 34,1 мдн грн, Нацгвардии – 25,0 млн грн, пограничной службы – 8,9 млн грн, специальную службу транспорта – 3,1 млн грн.

Первые отправки в войска начнутся 5 октября, завершится призыв 21 декабря.

Призывные комиссии работают с 1 октября. Подготовка к призыву велась с 1 сентября.

На срочную военную службу призываются граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

По законодательству, не призывают либо дают отсрочку тем, кто получает образование, хочет продолжить профессиональную деятельность, имеет определенные семейные обстоятельства, имеет проблемы со здоровьем.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

Срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения Операции объединенных сил.

Дословно Генштаб ВСУ: "Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться".

Украинская правда

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Темы: призывармия
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