Все билеты на поезда дальнего следования доступны в чат-боте "Укрзализныци"

Купить и вернуть билет "Укрзализныци" на все поезда дальнего следования можно через чат боты в социальных сетях Viber и Telegram.

Источник: "Урзализныця"

Дословно: "С 1 октября пассажирам УЗ в официальном чат-боте в Viber и Telegram доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах".

Детали: Отмечается, что в чат-боте есть функции: продажи и возврата билетов; заказ питания; отображение расписания движения; информирование о прибытии, опоздание поезда, номер пути; онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.