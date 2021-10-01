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Глава МВД анонсировал "большое строительство границ" с Беларусью и РФ

Пятница, 1 октября 2021, 15:38
глава МВД Денис Монастырский на границе с РФ. фото МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что в течение 2022-2023 годов Украина должна построить государственную границу с Россией и Беларусью.

Источник: Монастырский 1 октября на Луганщине, где инспектирует недавно возведенный участок украинско-российской границы. цитирует пресс-центр МВД

Прямая речь: "Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны. Кроме того, МВД сосредоточит внимание, чтобы обеспечить хорошие условия службы. В том числе достойный уровень оплаты для личного состава".

Детали: Сообщается, что министр ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных рубежей. Монастырский заявил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

Глава правоохранительного ведомства подчеркнул, что для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен. МВД обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022 года.

Монастырский отметил совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная границуа требующая минимального вмешательства человека, ведь даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства.

 

"Участок с протяженностью более 100 километров уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы", - отметил Монастырский.

Особенно это актуально в условиях новых миграционных вызовов, вызванных кризисом в Афганистане и действий Беларуси в отношении соседей с ЕС Польши и балтийских стран.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.

Прямая речь: "В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией".

Дополнительно: Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.

Украинская правда
Темы: границаРосcияБеларусьМВДПограничная служба
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