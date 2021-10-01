В Киеве за госизмену будут судить экс-чиновника Администрации президента

бывшая вывеска на Банковой. фото с сайта "Укринформ"

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации президента и аппарата Совета национальной безопасности и обороны, подозреваемого в госизмене.

Источник: СБУ

Дословно: "По материалам контрразведки СБУ завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Злоумышленник обвиняется в государственной измене.

Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти".

Детали: Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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