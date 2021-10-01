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В Киеве за госизмену будут судить экс-чиновника Администрации президента

Пятница, 1 октября 2021, 16:16
В Киеве за госизмену будут судить экс-чиновника Администрации президента
бывшая вывеска на Банковой. фото с сайта "Укринформ"

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации президента и аппарата Совета национальной безопасности и обороны, подозреваемого в госизмене.

Источник: СБУ

Дословно: "По материалам контрразведки СБУ завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Злоумышленник обвиняется в государственной измене.

Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти".

Детали: Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Предыстория:

  • В июне 2021 года СБУ сообщила, что ее контрразведка разоблачила бывшего чиновника Администрации президента и СНБО, который был завербован иностранной спецслужбой.
  • Оперативники установили, что чиновник категории "Б", работая в АП, в 2014 году собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.
  • Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведения аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем в независимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.
  • 1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным источника УП, подозреваемый сотрудничал со следствием.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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