Количество смертей от COVID в США достигло 700 тысяч
Суббота, 2 октября 2021, 01:14
По состоянию на 1 сентября в США зарегистрировали 700 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.
Источник: анализ Reuters
Детали: Отмечается, что страна сообщала в среднем о более 2 тысячах смертельных случаев в день за последнюю неделю, что составляет около 60% от пика смертности в январе.
Штаты по-прежнему лидируют в мире по количеству случаев COVID-19 и смертей.
Предполагается, что во всем мире пандемия унесет жизни 5 млн человек.
Напомним: В начале сентября сообщалось, что количество пациентов с COVID-19 в больницах США - почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году.