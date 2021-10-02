Количество смертей от COVID в США достигло 700 тысяч

По состоянию на 1 сентября в США зарегистрировали 700 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.

Источник: анализ Reuters

Детали: Отмечается, что страна сообщала в среднем о более 2 тысячах смертельных случаев в день за последнюю неделю, что составляет около 60% от пика смертности в январе.

Штаты по-прежнему лидируют в мире по количеству случаев COVID-19 и смертей.

Предполагается, что во всем мире пандемия унесет жизни 5 млн человек.

Напомним: В начале сентября сообщалось, что количество пациентов с COVID-19 в больницах США - почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году.