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СМИ: Белый дом требует от крупных авиалиний к декабрю вакцинировать персонал

Суббота, 2 октября 2021, 05:25

Белый дом требует от крупных авиакомпаний США обязать сотрудников вакцинироваться до 8 декабря.

Источник: четыре источника Reuters

Детали: Координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффри Зиентс в четверг поговорил с руководителями American Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines, чтобы обеспечить соблюдение требований к вакцинам ранее указанного срока.

У  крупных авиакомпаний США есть ряд федеральных контрактов. Президент Джо Байден подписал распоряжение в прошлом месяце, которым требует от федеральных подрядчиков вакцинировать от COVID-19. Белый дом установил 8 декабря датой для завершения вакцинации. 

Некоторые представители авиакомпаний просили Белый дом подвинуть требования, подписанные Байденом в прошлом месяце, до окончания сезона праздничных поездок.

American Airlines заявила, что более 100 тысяч сотрудников в США должны будут пройти вакцинацию, но не указала дату. Отмечается, что сотрудники смогут добиваться освобождения от вакцинации по религиозным мотивам или здоровью.

Зиентс призвал авиакомпании "действовать раньше, чтобы обеспечить как можно более плавный процесс реализации", сказал один из источников и дал понять, что Белый дом не намерен сокращать сроки.

Три авиакомпании отдельно подтвердили, что разговор был, но отказались обсуждать детали.

Темы: СШАвакцинация
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