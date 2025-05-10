В США зафиксировано более тысячи случаев кори: большинство зараженных в Техасе
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с начала вспышки кори в январе в Соединенных Штатах зафиксирован 1 001 случай заболевания.
Источник: Bloomberg
Детали: Согласно последнему отчету CDC, в пятницу было зарегистрировано 66 новых случаев кори, что на 7% больше, чем неделю назад. Вспышка кори уже зафиксирована в 30 штатах.
В штате Техас, который стал эпицентром вспышки, с января зарегистрировано 709 случаев заболевания.
Согласно данным местных органов здравоохранения, в Техасе наблюдается снижение спроса на тестирование и лечение кори, что может свидетельствовать о замедлении вспышки.
Директор службы общественного здоровья Лаббока Кэтрин Уэллс, отметила, что это может быть признаком того, что регион приближается к уровню коллективного иммунитета, который ограничит дальнейшее распространение вируса.
Дословно: "Большинство случаев заболевания в США зафиксировано среди невакцинированных лиц и связаны со вспышкой в Техасе, начавшейся среди общины меннонитов, которая выступает за медицинскую свободу вместо вакцинации. В результате этой эпидемии уже умерли три невакцинированных человека, в том числе двое детей в Техасе и один взрослый в Нью-Мексико".
Предыстория:
- Ранее министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный антивакцинатор, приехал "утешить" родителей второго умершего ребенка.
- Однако Кеннеди публично до сих пор не озвучил призыв вакцинироваться, однако он продвигает альтернативные методы профилактики кори – в частности, рекомендует давать детям витамин А.
- Научные данные свидетельствуют: витамин А не защищает от заражения, а в больших дозах является токсичным для печени.
- По данным CDC, вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) эффективна на 97% после двух доз, что делает ее ключевым средством для борьбы с этим вирусом.