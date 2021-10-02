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"Слуги" в Трускавце: приехали Монастырский и Венедиктова, едет Зеленский

Суббота, 2 октября 2021, 11:19
Слуги в Трускавце: приехали Монастырский и Венедиктова, едет Зеленский
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС RIXOS-PRYKARPATTYA, В КОТОРОМ ПРОВОДИТ СБОРЫ ФРАКЦИЯ «СЛУГА НАРОДА» (ФОТО С САЙТА ОТЕЛЯ)

Министр внутренних дел Денис Монастырский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава НАПК Александр Новиков принимают участие выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце в субботу.

Источник: заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина", глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия в комментарии журналистам, сообщают "Интерфакс-Украина" и "Укринформ"

Прямая речь Кравчук: "Началась сессия с силовиками. В ней принимают участие генпрокурор Ирина Венедиктова, председатель Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков и министр внутренних дел Денис Монастырский".

Детали: СБУ, таможня, Государственная фискальная служба, по ее словам, представлены на уровне заместителей.

В то же время, глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия сообщил журналистам, что пять-шесть министров будут принимать участие в выездном заседании фракции в субботу.

"В Кабмине – 23 человека, у нас же нет здесь даже половины министров... Я пригласил весь Кабмин, но не все могут: кто-то в командировке... Я уже видел здесь Кулебу (глава МИД Дмитрий Кулеба – ИФ): он ведёт панель по миру. Видел Марченко, министра финансов, - бюджетный процесс тоже будет обсуждаться. Видел, кажется, Чернышова по региональной политике. То есть где-то пять-шесть министров точно будет", - сказал он.

Арахамия также прокомментировал предложение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова собрать фракцию в стенах парламента в понедельник, где он сможет ответить на все вопросы депутатов по поводу своей работы.

"Это нужно обсуждать с нашей фракцией. Неожиданное, так сказать, приглашение, потому что так никогда не было", - сказал он.

На вопрос о том, собраны ли уже подписи в подписных листах об отзыве Разумкова с должности главы Верховной Рады, Арахамия отметил, что таковых нет.

"Ноль (подписей уже собрали - ИФ), я не собирал ещё. Сегодня начну, возможно, если люди будут не довольны... Но этот вопрос быстро будет (решён - ИФ)", - объяснил он.

Арахамия также сообщил, что президент Владимир Зеленский вылетает на выездное заседание фракции в Трускавец.

"Только что звонил президенту. Он вылетает уже сейчас. Где-то через 2,5 часа будет здесь. Он приедет, когда у нас закончится работа в группах, и дальше будет презентация всех наработок в одном зале уже", - сказал Арахамия.

Он отметил, что эта часть встречи пройдет в формате вопросы-ответы.

По словам политика, у главы государства есть "программное выступление о том, куда мы идем, как мы идем".

Руководитель фракции "СН" также отметил, что в субботу планируется большая панель обсуждений по ситуации на Востоке Украины, пути к миру.

Арахамия добавил, что пригласил Зеленского в воскресенье, 3 октября, заняться в Трускавце спортом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народа
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