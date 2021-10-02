Украина попросила Грузию допустить консула к Саакашвили

Украинская сторона попросила Грузию допустить украинского консула к задержанному Михеилу Саакашвили для оказания ему консульской и правовой помощи.

Об этом шла речь на встрече 2 октября в МИД Украины с временным поверенным Грузии, старшим советником Сандро Топурия, сообщил "Европейской правде" пресс-секретарь украинского министерства Олег Николенко.

По словам спикера, дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михеила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", - отметил Николенко.

В МИД подтвердили грузинскому дипломату принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 1 октября прибыл в страну впервые за 8 лет несмотря на угрозу ареста.

В тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили. Кадры задержания позже обнародовала полиция.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Против него выдвинули новое обвинение - незаконное пересечение границы.

2 октября в Грузии происходят местные выборы, которые широко рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта".

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