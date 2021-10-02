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Зеленский оценил на 3+ работу "слуг" за два года

Суббота, 2 октября 2021, 15:13
Зеленский оценил на 3+ работу слуг за два года
фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский оценивает работу партии "Слуга народа" за два года на "3 с плюсом" по 5-балльной шкале, а свою собственную – на 7-8 по 12-балльной.

Источник: Зеленский в Трускавце на выездном заседании фракции "Слуга народа", передает корреспондент УП

Прямая речь Зеленского о партии: "Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене".

Детали: Зеленский дал свою оценку "слугам народа" за два года по 5-балльной шкале: "Считаю, что сегодня – 3 с плюсом".

Как изменился сам Зеленский за два года и как оценивает собственную работу, президент сначала отвечать не хотел.

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине", - сказал он.

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: ЗеленскийСлуга народа
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