Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский оценил на 3+ работу "слуг" за два года

Суббота, 2 октября 2021, 15:13
фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский оценивает работу партии "Слуга народа" за два года на "3 с плюсом" по 5-балльной шкале, а свою собственную – на 7-8 по 12-балльной.

Источник: Зеленский в Трускавце на выездном заседании фракции "Слуга народа", передает корреспондент УП

Прямая речь Зеленского о партии: "Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене".

Детали: Зеленский дал свою оценку "слугам народа" за два года по 5-балльной шкале: "Считаю, что сегодня – 3 с плюсом".

Как изменился сам Зеленский за два года и как оценивает собственную работу, президент сначала отвечать не хотел.

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине", - сказал он.

Эльдар Сарахман, УП
Темы: ЗеленскийСлуга народа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers

Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского

СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

Все новости...
Зеленский
Зеленский приехал в Трускавец
Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений из Грузии – ОПУ
В Трускавце накануне собрания "слуг" развешивают рекламу программ Зеленского
Последние новости
04:15
Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора
03:47
Ахметов регистрировал оффшорные компании для "владения самолетом как у Путина" – СМИ
02:48
Нардеп от "слуг" назвала основного кандидата на пост главы ВР
01:50
В Афганистане в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист
00:59
Саакашвили планировал убийство оппозиционеров – премьер Грузии
00:26
Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних
23:29
Pandora Papers: стала известна роль международных провайдеров в выводе средств из "Приватбанка"
23:04
Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ
22:43
Ткаченко не получил денег за долю в Одесской киностудии, которую продал из-за конфликта интересов – СМИ
21:45
Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers
Все новости...