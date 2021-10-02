"Марш за Киев": под КГГА с требованиями идут 18 колонн

В столице проходит "Марш за Киев" – акция за создание комфортных условий в городе для всех.

Источник: Укринформ, Hromadske

Все фото Дмитрия Ларина, УП

Детали: Участники марша собрались на площади Конституции возле Верховной Рады, сообщает Укринформ.

Колонны демонстрантов идут мимо Правительственного квартала и Офис президента к зданию КГГА.

Всего их насчитывается 18, среди которых – колонны за транспортную мобильность, за построение велодорожки, экологическая, антизастроечная колонна и тому подобное.

Всего организаторы рассчитывают на участие в акции около 2000 человек.

Как сообщает Hromadske, более 40 общественных организаций Киева и городских инициатив, которые организовали первый объединенный "Марш за Киев", требуют реализовать в городе около 100 реформ.

Своими совместными требованиями участники называют прекращение незаконной застройки, реформу общественного транспорта и мобильности, развитие самоуправления районных советов, чистую воду и воздух, а также новый Генеральный план.

По словам организаторов, эта акция является гражданским внепартийным мероприятием: на ней запрещены любые флаги, упоминания партий и фамилий политиков. После марша участники планируют организовать рейв под Киевской городской государственной администрацией.