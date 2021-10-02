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Посольство Польши обязали пересмотреть тендер на визовое обслуживание украинцев

Суббота, 2 октября 2021, 17:09
Посольство Польши обязали пересмотреть тендер на визовое обслуживание украинцев
Фото из Facebook Посольства Польши в Киеве

Национальная апелляционная палата Польши (KIO) обязала посольство Польши в Украине аннулировать результаты тендера по избранию аутсорсинговой компании по визовому обслуживанию граждан Украины на ближайшие три года и еще раз пересмотреть предложения других участников этого конкурса.

Об этом говорится в ответе заместителя председателя Национального апелляционной палаты Польши Яна Кузавинского на запрос "Укринформа", пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Национальная апелляционная палата решением от 6 августа 2021 года обязала заказчика, посольство Польши в Киеве, отменить результаты тендера и отменить отстранение от тендерной процедуры предложения других исполнителей, которые совместно подавали заявку на участие.

Речь идет о Global Visa Center World (Hellas) S.A. с центром в Афинах (Греция) и GVCW Operations Ltd с центром в Никосии (Кипр). Предложения всех участников тендера KIO обязала посольство Польши в Украине оценить еще раз.

"На практике это означает, что предыдущий выбор выгодного предложения было отменено, и заказчик снова должен оценить предложения, в том числе предложеные исполнителя, которое ранее было отклонено", - уточнил Кузавинский.

Он также добавил, что посольство Польши в Украине не оспаривало это решение Национальной апелляционной палаты Польши.

11 июня посольство Польши в Украине объявило результаты тендера по избранию визового оператора на три года в визовых центрах в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове. Победителем тендера стал консорциум из пяти компаний во главе с французской TLScontact с предложением на 34 млн евро за выполнение услуг.

При этом МИД Польши отверг предложения других участников тендера с меньшими ценовыми предложениями.

В состав консорциума-победытеля входит также известная польская компания по трудоустройству Personnel Service S.A, которая может иметь конфликт интересов, поскольку профессионально занимается трудоустройством украинцев в Польше.

Кроме того, по информации ряда СМИ, владельцы Personnel Service S.A. имеют тесные бизнес-контакты в России, в частности с лицами, приближенными к российской власти. Поэтому личные данные сотен тысяч граждан Украины могут оказаться в руках российских спецслужб, что будет представлять опасность для Украины.

На вопрос об избрании победителя тендера обращали внимание организации по защите трудовых мигрантов, а также народные депутаты Украины, пишет агентство.

Соглашение с действующим визовым оператором у посольства Польши в Украине завершается в октябре.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаУкраина
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