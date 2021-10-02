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Силовики расследуют возможное умышленное убийство полицейского в Чернигове

Суббота, 2 октября 2021, 17:32
Фото НПУ з місця події

Полиция устанавливает обстоятельства ночного инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован, открыто производство по факту умышленного убийства.

Источник: сектор коммуникации полиции Черниговщины

Детали: Инцидент произошел в ночь на субботу, 2 октября, на улице Независимости в Чернигове.

По данным полиции, группа молодых мужчин "нанесла телесные повреждения полицейским". В результате - один из них погиб, а другой был доставлен в больницу.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.

В сообщении отмечается, что на момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Дословно: "Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия. Дело находится на личном контроле руководства ГУНП".

Украинская правда
Темы: убийствополицияЧернигов
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