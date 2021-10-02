Выборы в Грузии: по данным экзитполов, правящая партия лидирует

В субботу грузинские телеканалы сразу после завершения голосования на местных выборах обнародовали данные экзитполов, согласно которым на выборах лидирует правящая партия страны "Грузинская мечта".

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: По опросу, проведенному по заказу телекомпании "Имеди" компанией "Gorbi", на выборах побеждает правящая партия, которая на всех избирательных участках получила поддержку более 47,6% избирателей, а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" имеет результ в 27,1% голосов.

Грузинский телеканал "Мтавари архи" заказал проведение экзитпола компании Ipsos, которая также подтвердила первое место правящей партии "Грузинская мечта" - 38,6%, а партия "Единое национальное движение", по ее данным, получила 33%.

Еще один грузинский телеканал "Формула" заказал опрос компании Edison Research, по которому также лидирует "Грузинская мечта" - 43%, на втором месте "Единое национальное движение" с 39%.

Стоит отметить, что это неофициальные результаты, а итоги выборов будут определены в ЦИК Грузии.

Предыстория: Грузинская оппозиция рассматривает итоги местных выборов в качестве "референдума" доверия к власти. В апреле 2021 года при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля правящая партия "Грузинская мечта" и несколько оппозиционных партий подписали соглашение о выходе Грузии из политического кризиса.

Документ предусматривал проведение реформ, а также содержал пункт о том, что если на местных выборах правящей партии не удастся набрать более 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы.

Позже правящая партия "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения. Ее представители заявили, что досрочных парламентских выборов не будет, даже если правящая партия наберет на местных выборах 1% голосов избирателей.