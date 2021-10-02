Лучшим учителем Украины стал Артур Пройдаков – преподаватель украинского языка

В этом году звание лучшего учителя Украины получил педагог, магистр украинского языка Артур Пройдаков.

Источник: Украинская правда, трансляция мероприятия на странице "Освитории"

Детали: Пройдаков родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит детей украинскому языку. Учитель использует в обучении платформу TikTok и подкасты.

Прямая речь: "Наиболее сознательное и правильное решение принял в 2014 году: тогда город, где я жил и преподавал в педагогическом колледже, стал частью временно оккупированной территории. Я спросил: "На кого мы работаем?" В ответ слышал: "Молчи, твое дело - учить". Но я убежден: учитель должен иметь позицию относительно событий в стране, иначе не может рассчитывать на уважение учеников. Когда я увидел, что с нашего учебного заведения сняли желто-голубые флаги, решил переехать".

Больше деталей: Педагог ведет Telegram-канал "ВНО Украинский", также записал "Подкасты по украинской литературе", потому что эта форма сейчас в тренде, он называет ее интересной и удобной.

Прямая речь: "Крутейший опыт, которым я горжусь, - участие в проектах "Всеукраинская школа онлайн". За 2020 и 2021 года создал курс по украинской литературе, который всегда можно пересмотреть онлайн".