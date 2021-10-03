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Крупный пожар уничтожил карибский курорт

Воскресенье, 3 октября 2021, 00:50
Крупный пожар уничтожил карибский курорт
Фото: Anuar Acosta

Крупный пожар уничтожил или повредил более 200 зданий на острове Гуанаха в Гондурасе и заставил сотни жителей сбежать, опустошив туристический курорт.

Источник: The Guardian

Детали: Видео, опубликованные в социальных сетях, демонстрируют ряды приморских домов, охваченных пламенем, которое бушует на острове Карибского моря, примерно в 44 мили (77 км) от северного побережья Гондураса.

Спасатели Гондураса сбросили воду на остров, чтобы потушить пожар, который успел разрушить много домов.

"Мы можем подтвердить, что у нас нет человеческих потерь, но существуют огромные материальные потери", - сказал министр Национальной системы управления рисками и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Макс Гонсалес.

Он заявил, что в результате пожара, который уничтожил 90 домов и повредил еще 120, ранения получили четыре человека.

Пожар вспыхнул еще до рассвета, и жители пытались взять его под контроль, поскольку на острове нет пожарной службы.

Дополнительно: Гуанаха - один из трех живописных островов страны, куда туристы и дайверы приезжают увидеть дельфинов и большой коралловый риф.

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Темы: стихийное бедствиепожар
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