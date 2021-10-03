Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Депутатов СН наградили тыквами за "корабельную сосну" и сон на заседаниях

Воскресенье, 3 октября 2021, 04:17
Фото: сайт СН

В Трускавце состоялась церемония награждения "Слуг народа" в рамках премии "Слугам по заслугам" в 16 номинациях.

Источник: пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Награды в рамках премии "Слугам по заслугам" были распределены следующим образом:

  • "Ответственность года" – Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.
  • "Шаолинь года" – Николай Сольский как депутат, который провел за трибуной парламента больше времени.
  • "Настойчивость года" – Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.
  • "Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева.
  • "Децентрализатор года" – Виталий Безгин.
  • "Красная кнопка года" – Людмила Буймистер за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.
  • "Отец года" – Павел Сушко как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
  • "Инвест-няня года" – председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.
  • В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина за наиболее "болезненные" для депутатов законы.
  • В номинации "Количество и качество" – Даниил Гетманцев как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

Кроме того, в шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.

  • В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали чемпиона Жана Беленюка из-за сна во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".
  • Михаила Радуцкого признали победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за "всем известною переписку в мессенджере".
  • В номинации "Цитаты великих людей" лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за разговор с включенными микрофонами о "корабельной сосне".
  • В номинации "18+" победила Галина Третьякова за переписку о матрасе.
  • Номинацию "Что это было" присудили Роксолане Пидласий за законопроект о полупроводниках.
  • В номинации "Турбо жим-жим" победил Николай Тищенко.

Открывал и закрывал церемонию DJ David Braun – это псевдоним Давида Арахамии.

Украинская правда
Темы: Слуга народа
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВ Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

инфографикаВ расследовании Pandora Papers Украина лидирует по числу фигурантов

видеоВ Украине скоро появится "красная" эпидемическая зона – Садовый

Разумков созвал внеочередное заседание Рады

Оффшорный скандал Порошенко обвинил Зеленского в международных преступлениях

Саакашвили продолжает голодовку и откажется от экстрадиции в Украину – адвокат

Все новости...
Слуга народа
"Слуги народа" соберутся, чтобы найти замену Разумкову – Зеленский
Глава государства не знает деталей ДТП с Трухиным, потому что "там никто не погиб"
"Наша политика "наглая" – Зеленский о международной субъектности Украины
Последние новости
19:43
фотоЗагорелся матрас: в больнице Белой Церкви произошел пожар, погибла женщина
19:27
Послы ЕС договорились подтвердить на саммите гарантии членства для балканских стран
19:06
УЗ подписала миллиардный контракт на строительство Дарницкого моста
18:59
инфографикаВ Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
18:50
Первую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом
18:49
"Может случиться коллапс": почтовые операторы против отправки посылок "по паспорту"
18:47
Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer
18:18
Украина и Дания обсудили возможность строительства флота
18:16
Бали откроется для туристов с середины октября
18:06
Закрытие межбанка: гривня укрепилась
Все новости...