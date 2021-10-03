Депутатов СН наградили тыквами за "корабельную сосну" и сон на заседаниях

В Трускавце состоялась церемония награждения "Слуг народа" в рамках премии "Слугам по заслугам" в 16 номинациях.

Источник: пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Награды в рамках премии "Слугам по заслугам" были распределены следующим образом:

"Ответственность года" – Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.

"Шаолинь года" – Николай Сольский как депутат, который провел за трибуной парламента больше времени.

"Настойчивость года" – Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.

"Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева.

"Децентрализатор года" – Виталий Безгин.

"Красная кнопка года" – Людмила Буймистер за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

"Отец года" – Павел Сушко как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.

"Инвест-няня года" – председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.

В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина за наиболее "болезненные" для депутатов законы.

В номинации "Количество и качество" – Даниил Гетманцев как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

Кроме того, в шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.

В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали чемпиона Жана Беленюка из-за сна во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".

Михаила Радуцкого признали победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за "всем известною переписку в мессенджере".

В номинации "Цитаты великих людей" лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за разговор с включенными микрофонами о "корабельной сосне".

В номинации "18+" победила Галина Третьякова за переписку о матрасе.

Номинацию "Что это было" присудили Роксолане Пидласий за законопроект о полупроводниках.

В номинации "Турбо жим-жим" победил Николай Тищенко.

Открывал и закрывал церемонию DJ David Braun – это псевдоним Давида Арахамии.