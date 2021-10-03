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Депутатов СН наградили тыквами за "корабельную сосну" и сон на заседаниях

Воскресенье, 3 октября 2021, 04:17
Депутатов СН наградили тыквами за корабельную сосну и сон на заседаниях
Фото: сайт СН

В Трускавце состоялась церемония награждения "Слуг народа" в рамках премии "Слугам по заслугам" в 16 номинациях.

Источник: пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Награды в рамках премии "Слугам по заслугам" были распределены следующим образом:

  • "Ответственность года" – Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.
  • "Шаолинь года" – Николай Сольский как депутат, который провел за трибуной парламента больше времени.
  • "Настойчивость года" – Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.
  • "Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева.
  • "Децентрализатор года" – Виталий Безгин.
  • "Красная кнопка года" – Людмила Буймистер за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.
  • "Отец года" – Павел Сушко как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
  • "Инвест-няня года" – председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.
  • В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина за наиболее "болезненные" для депутатов законы.
  • В номинации "Количество и качество" – Даниил Гетманцев как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

Кроме того, в шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.

  • В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали чемпиона Жана Беленюка из-за сна во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".
  • Михаила Радуцкого признали победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за "всем известною переписку в мессенджере".
  • В номинации "Цитаты великих людей" лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за разговор с включенными микрофонами о "корабельной сосне".
  • В номинации "18+" победила Галина Третьякова за переписку о матрасе.
  • Номинацию "Что это было" присудили Роксолане Пидласий за законопроект о полупроводниках.
  • В номинации "Турбо жим-жим" победил Николай Тищенко.

Открывал и закрывал церемонию DJ David Braun – это псевдоним Давида Арахамии.

Украинская правда

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Темы: Слуга народа
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