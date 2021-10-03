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Украина остается второй в Европе по суточной смертности от COVID

Воскресенье, 3 октября 2021, 06:21
Фото: МЗ

За сутки 1 октября в мире диагностировали более 349 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В частности, в США зафиксировали более 46 000, в Великобритании - более 30 000 и Турции - более 27 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Индия.

Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 8 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Румыния, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Украина, Румыния.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 212 226 816 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 811 567 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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