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Зеленский: Я не решил насчет второго срока, но до конца первого поработаю

Воскресенье, 3 октября 2021, 11:38
Зеленский: Я не решил насчет второго срока, но до конца первого поработаю
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок, но до конца первой каденции "точно поработает".

Источник: Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

Детали: Зеленского спросили, точно ли он определился, что идет на второй срок, ведь он говорил депутатам фракции "Слуга народа" в субботу, что хочет быть президентом, пока не выполнит все свои обещания.

Прямая речь Зеленского: "Я ничего не решил по поводу второго срока.

О том, что я пойду, когда я выполню все обещания, я говорил немного о другом. У нас была статистика, мы выполнили 30-35% наших обещаний и нашей программы, и уже половина срока прошла.

Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что та статистика касалась именно работы на законодательной основе, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, и если будет постоянно политический спам через тысячи поправок, мы не успеем это сделать. А я хочу сделать все и успеть все, что я пообещал.

Но это также не значит, что если я успею это сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца своей каденции уйду. Нет, я до конца точно поработаю".

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Зеленскийвиборы
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