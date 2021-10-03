Зеленский: Я не решил насчет второго срока, но до конца первого поработаю

Президент Владимир Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок, но до конца первой каденции "точно поработает".

Источник: Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

Детали: Зеленского спросили, точно ли он определился, что идет на второй срок, ведь он говорил депутатам фракции "Слуга народа" в субботу, что хочет быть президентом, пока не выполнит все свои обещания.

Прямая речь Зеленского: "Я ничего не решил по поводу второго срока.

О том, что я пойду, когда я выполню все обещания, я говорил немного о другом. У нас была статистика, мы выполнили 30-35% наших обещаний и нашей программы, и уже половина срока прошла.

Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что та статистика касалась именно работы на законодательной основе, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, и если будет постоянно политический спам через тысячи поправок, мы не успеем это сделать. А я хочу сделать все и успеть все, что я пообещал.

Но это также не значит, что если я успею это сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца своей каденции уйду. Нет, я до конца точно поработаю".