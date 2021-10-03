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"Президентскую республику не буду созавать": Зеленский объяснил вмешательства в работу Кабмина

Воскресенье, 3 октября 2021, 12:05
Владимир Зеленский (фото с его Facebook-страницы)

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему вмешивается в вопросы, которыми занимается Кабинет министров.

Источник: речь Зеленского по результатам собрания фракции "Слуга народа" в Трускавце

Детали: Журналисты спросили президента, не собирается ли он создать в Украине "президентскую республику" на фоне того, что он контролирует деятельность другой ветви власти - Кабинета министров.

Прямая речь: "Президентскую республику я не собираюсь делать!"

Больше деталей: По словам Зеленского, причина его вмешательств заключается в том, что "люди приходят на Банковую с проблемами" и требуют, чтобы он их решал. "Что я должен делать?" - задает риторический вопрос президент.

Зеленский объяснил, что в таких случаях вызывает к себе соответствующего министра с замами и главами департаментов и "решает проблему на месте".

Также говорит, что вмешивается, когда возникает "опасный момент" и премьер, как и "любой другой" глава правительства, не может решить этот вопрос. Например, как это произошло в энергетике - вопрос отопительного сезона и российских цен на газ.

Зеленский настаивает, что это геополитический вопрос, вопрос президента и власти на местах. Поэтому он собирает представителей правительства и регионов, чтобы совместно найти решение.

Президент уверяет, что при этом на премьер-министра никоим образом не давит. "Там никто не бьет по столу и не говорит "будет так". Нет!" – подчеркивает он. И добавляет: "Благодаря тому, что мне не все равно, мы многое смогли сохранить".

Прямая речь: "Но я могу совершенно не вмешиваться в такие вопросы, тогда больше людей будет под Офисом на Банковой с вопросом "А зачем мы вас избрали президентом?" - подытожил Зеленский.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЗеленскийКабинет министровШмыгаль
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