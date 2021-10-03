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Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Воскресенье, 3 октября 2021, 20:35
Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию
CNews

Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает грузинское издание CNews.

Издание называет имя владельца квартиры, где был арестован экс-президент. Ранее прокуратура назвала только инициалы мужчины - Е. Ц. По данным CNews, его зовут Элгуджа Цомая. Он и был водителем трейлера, на котором Саакашвили вернулся на родину.

По данным грузинского издания, трейлер, перевозящий свежую зелень, пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, можно предположить, что грузовик прибыл в порт на пароме из Украины. Весь этот путь Сааакашвили провел в вентиляционной кабине машины.

Из Поти Цомая на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми. В свою очередь, видео о прибытии в Грузию были сняты Саакашвили вечером 30 сентября и выложены в Интернет уже по его прибытию в Тбилиси.

По данным грузинских журналистов, о деталях возвращения Михаила Саакашвили не знали даже его ближайшие соратники.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября, но официальные обвинения в нарушении границы ему пока не предъявлены.

Бывший президент прибыл в Грузию накануне местных выборов, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михаила Саакашвили - 30,7%.

Результат выборов вполне приемлем для правящей партии. По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов

Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, а он  объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Подробнее о грузинский кризис читайте в статье Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузия
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