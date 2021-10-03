Ткаченко не получил денег за долю в Одесской киностудии, которую продал из-за конфликта интересов – СМИ

Министр культуры Александр Ткаченко в 2016 году через британскую компанию завладел четвертью акций Одесской киностудии, а впоследствии "продал" свою долю из-за конфликта интересов, однако не получил средств.

Источник: Слидство.Инфо по материалам масштабной утечки документов Pandora Papers

Детали: Документы международных провайдеров указывают на причастность менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии, говорится в материале.

11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко в качестве подарка получил права на британскую компанию-"оболочку" Big Boom LTD.

Уже через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства в Punta Crescent Limited, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты. Таким образом Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии.

Представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко поручил Вячеславу Миенко, который тогда был заместителем гендиректора "1+1" по правовым вопросам. Именно эстонская компания Миенко Smartsolutions Group осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD.

Также Миенко входил в наблюдательный совет Одесской киностудии, а партнерша и директор его компании Smart Solutions, Анна Савченко, стала члена ревизионной комиссии той же Одесской киностудии. Также в наблюдательном совете в это время появились и другие работники фирмы Миенко.

В 2017 году директором Одесской киностудии назначили Андрея Осипова, который с 2016-го занимал должность исполнительного директора Smart Solutions.

Именно при Осипове Одесская киностудия подала иск к Министерству культуры, в результате которого государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии. Однако в конце концов суд отказал в исковых требованиях.

В 2018-м партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш, который подтверждал заинтересованность в построении жилья "для съемочных групп" на территории студии. Однако застройка территории государственной киностудии была вне закона.

Законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий получил одобрение профильного комитета во главе с Ткаченко, а впоследствии и был поддержан +253 депутатами, большинство из которых принадлежали к президентской партии "Слуга народа".

При этом на заседании комитета Ткаченко признал свой "конфликт интересов" в этом вопросе.

По словам самого Ткаченко, именно из-за конфликта интересов через пять дней после своего назначения министром, 9 июня 2020 года, он якобы продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, менеджеру "Смарт Холдинга" Вадима Новинского.

Однако в своей декларации о доходах министр культуры не указал прибыли от продажи своей доли Одесской киностудии.

По материалам проверки декларации министра культуры Ткаченко "Слидству.Инфо" стало известно, что Ткаченко не получил от Морозова средств.

"В течение 2020-го (Ткаченко, - ред.) не получал доход от продажи акций британской компании Cinema Love", - сообщило НАПК в ответ на запрос "Слидства.Инфо".

Журналисты предполагают, что банкир Морозов является номинальным держателем доли Ткаченко на время "конфликта интересов".