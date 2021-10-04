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Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора

Понедельник, 4 октября 2021, 04:15
Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора
Фото: "Газпром"

Данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию восстановлен.

Источник: FGSZ

Детали: Поток топлива через приграничный пункт "Береговом, по данным по состоянию на 23.30, составил более 200 тыс. куб. м/ч.

В течении дня прокачки по данному маршруту не было.

Предыстория:

  • С 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.
  • "Оператор ГТС Украины" в пятницу утром сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022). Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрию происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.
  • Из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште.
  • Венгрия обвинила Украину в нарушении её суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".
  • В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

Читайте больше в статье: "Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ.

Украинская правда

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Темы: ВенгрияГазпромгаз
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