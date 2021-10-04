Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора

Понедельник, 4 октября 2021, 04:15
Фото: "Газпром"

Данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию восстановлен.

Источник: FGSZ

Детали: Поток топлива через приграничный пункт "Береговом, по данным по состоянию на 23.30, составил более 200 тыс. куб. м/ч.

В течении дня прокачки по данному маршруту не было.

Предыстория:

  • С 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.
  • "Оператор ГТС Украины" в пятницу утром сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022). Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрию происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.
  • Из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште.
  • Венгрия обвинила Украину в нарушении её суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".
  • В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

Читайте больше в статье: "Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ.

Украинская правда
Темы: ВенгрияГазпромгаз
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПоявилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии

"Слуги народа" удалили Разумкова из своих чатов

обновленоРада определилась, когда будет увольнять Разумкова

"Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в завладении банковской тайной

Восемь областей Украины - в "оранжевой" карантинной зоне

Нардепы отстранили Разумкова от ведения заседаний Рады

Все новости...
Венгрия
"Газпром" заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"
"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину
У Орбана отреагировали на критику газового соглашения с РФ: обещают блокировать путь Украины в НАТО
Последние новости
15:34
В Украине будет бушевать ветер
15:33
ЕС пока не планирует исключать Украину из "зеленого списка" - СМИ
15:32
Министр финансов неприятно удивлен конфликтом госбанка со "Схемами"
15:31
документВ Киеве усилили карантин: граждан будут принимать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом
15:19
"Неотложная угроза для США": Facebook игнорировал вред обществу ради прибыли
15:02
Директор киевской школы судится с Кабмином из-за принудительной вакцинации учителей
14:53
Топливный кризис в Британии: всего 27 водителей из ЕС согласились приехать на помощь
14:43
Стефанчук закрыл заседание Рады, кивая на отсутствие повестки дня
14:35
видеоПоявилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии
14:29
Минцифры планирует добавить в "Дию" новые ковид-документы
Все новости...