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Британия возглавила мировой рейтинг по распространению коронавируса

Понедельник, 4 октября 2021, 06:41
Британия возглавила мировой рейтинг по распространению коронавируса
Фото Натальи Павлив

За сутки 2 октября в мире диагностировали более 303 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Британии Турции, США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Британии зафиксировали более 30 000, в Турции - более 27 000 и США - более 26 000 новых заражений.

 

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Индия.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и Мексика. Украина занимает 9 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Румыния, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Румыния, Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 212 585 365 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 815 965 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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