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В воскресенье COVID обнаружили у 4 821 украинца, 2 тысячи больных госпитализировали

Понедельник, 4 октября 2021, 08:22
В воскресенье COVID обнаружили у 4 821 украинца, 2 тысячи больных госпитализировали
Динамика распространения COVID в Украине, УП

За сутки 3 октября в Украине зафиксировали 4 821 случай заболевания коронавирусной болезнью и 114 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 092 человека, выздоровели 1 116 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в это воскресенье зарегистрировали в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Среди 4,8 тысячи больных 448 детей и 50 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 16 214 человек, методом ИФА – 2 525 человек, экспресс-тестами – 11 848 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 460 010 человек, из них выздоровели 2 264 523 человека, умерли 56 889 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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