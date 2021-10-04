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В ЕС подтвердили, что отмена безвиза для Украины - даже не на повестке дня

Понедельник, 4 октября 2021, 09:25
В ЕС подтвердили, что отмена безвиза для Украины - даже не на повестке дня
Фото с Евроинтеграционного портала eu-ua.kmu.gov.ua

В Европейском Союзе сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинских, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполное выполнение критериев Безвизовые.

Об этом "Европейской правде" заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.

"Отвечу прямо: без виз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украна выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", - пояснила она.

Однако в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

"Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза",  включающему непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендаций", - сказала Матернова.

На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация, что отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, через серию злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе Украины и Молдовой.

Также сообщалось, что 16-страничный документ с отзывами государств-членов ЕС по поводу отчета Еврокомиссии относительно механизма приостановления не содержит требования отмены безвизового режима для украинцев.

Подробнее об отчете аудиторов ЕС о борьбе с украинской коррупцией читайте в статье Аудит большой коррупции: как изменит поддержку Украины отчет ЕС о "захваченном государстве".

"Украинская правда" в Threads

Темы: безвизЕС
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