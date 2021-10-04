Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В авиакатастрофе на окраине Милана погиб румынский миллиардер

Понедельник, 4 октября 2021, 11:04

Пилотом самолета, который врезался в пустующее здание на окраине Милана в воскресенье, в результате чего погибли все восемь человек на борту, был миллиардер из Румынии Дан Петреску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Digi24.

Самолет Pilatus PC-12, зарегистрированный в Румынии, прибыл в Милан 30 сентября.

В воскресенье, в 14.04, самолет с восемью пассажирами на борту вылетел из аэропорта Линате, но сразу после взлета пилот почувствовал проблемы с управлением, как видно по бортовым регистраторам.

Всего через три минуты после взлета он внезапно потерял более 80 метров высоты.

В 14.07 был зафиксирован последний сигнал самолета. Есть свидетели, которые утверждают, что самолет был охвачен пламенем еще до того, как разбился.

Всего в авиакатастрофе погибли 8 человек, в том числе ребенок.

Румынское министерство иностранных дел сообщило, что среди погибших в авиакатастрофе в Сан-Донато Миланезе (Милан) были двое граждан Румынии, имевших двойное гражданство. Официальные источники сообщили Digi24.ro, что это жена миллиардера Дана Петреску и его сын.

По данным прессы, Петреску владел состоянием на сумму около 3 млрд евро, заработаннім в основном на недвижимости.

Петреску покинул Румынию во времена коммунистического режима и вернулся в страну из Германии сразу после 1989 года, когда начал деловое партнерство с Ионом Сириако. У него было немецкое гражданство.

Темы: авиаРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
авиа
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
Последние новости
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
Все новости...
Реклама: