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В Беларуси оспаривают приговор украинцу, которому дали три года колонии за участие в протестах

Понедельник, 4 октября 2021, 13:59

В Беларуси суд приговорил гражданина Украины к трем годам исправительной колонии общего режима за участие в акциях протеста в Минске после президентских выборов 2020 года - адвокаты украинца уже подали апелляцию.

Об этом сообщила служба информации прокуратуры Минска, пишет "Европейская правда".

Прокуратура заявила, что гражданин Украины Ф. в августе-сентябре 2020 года "в ходе несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта, препятствовал нормальной работе предприятий и организаций".

Кроме того, его обвиняют в создании и ведении Telegram-чата, в котором планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на различные элементы городской среды.

"Выступая в роли организатора, Ф. подыскал и изготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера. В результате таких действий причинен ущерб на сумму более 2,5 тыс. рублей ", - заявили в прокуратуре.

Поэтому суд приговорил украинца к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и с конфискацией мобильного телефона.

Представитель МИД Украины Олег Николенко позже уточнил, что сообщение белорусской прокуратуры касается дела осужденного 20 сентября Михаила Ференца.

МИД выразил протест белорусской стороне и считает дело украинца политически мотивированным. По словам Николенко, приговор еще не вступил в силу, а адвокаты украинца подали апелляционную жалобу.

Темы: Беларусь
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