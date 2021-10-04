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NYT: Сотрудники Facebook не могут попасть на работу – не работают пропуска

Понедельник, 4 октября 2021, 23:06
NYT: Сотрудники Facebook не могут попасть на работу – не работают пропуска
фото: unsplash.com

Сотрудники Facebook не могут войти в офисы компании и ликвидировать сбой в соцсетях, которые "лежат" уже 5 часов - у людей не работают пропуска к входной двери.

Источник: журналисты издания The New York Times Райан Мак и Шира Френкель в Twitter, Forbes Real-Time

Прямая речь Мака: "Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу".

Прямая речь Френкель: "Только что разговаривала по телефону с работником Facebook. Он рассказал, что сотрудники не могут войти в офис, чтобы оценить масштабы отключения, так как их пропуска для дверей не работают".

Детали: Между тем финансовое состояние основателя Facebook Марка Цукерберга по состоянию на 23:00 4 октября уменьшился на $6,7 млрд.

Но связано ли это со сбоем, пока неизвестно, поскольку сейчас компания фигурирует в скандале - бывшая работница заявила, что Facebook ставит прибыль выше, чем безопасность своих пользователей.

Напомним: Вечером 4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

Украинская правда
Темы: facebookсоцсети
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