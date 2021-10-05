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Кличко собирается вести "УДАР" в Верховную Раду

Вторник, 5 октября 2021, 11:01
Кличко собирается вести УДАР в Верховную Раду

Городской глава Киева Виталий Кличко планирует вести свою партию "УДАР" на парламентские выборы 2023 года, а сам баллотироваться в президенты пока не планирует.

Источник: Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Во-первых, относительно президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, ставя такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе Киеве.

Я уверен, что наша политическая сила – партия УДАР – будет принимать участие в следующих парламентских выборах".

Детали: На вопрос, он сам поведет УДАР на следующие парламентские выборы или кто-то другой – например, его брат Владимир, Виталий Кличко ответил: "Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы".

Мэр также заверил, что его политическая сила будет самостоятельно участвовать в следующих парламентских выборах, а потом сможет рассматривать сотрудничество в парламенте.

"Мы сейчас занимаемся развитием наших ячеек, региональных организаций по Украине. И, уверен, что присутствие наших депутатов в Верховной Раде – это инструмент для влияния на политические процессы, на изменения в Украине", – сказал Кличко о партии "УДАР".

За партийное строительство отвечает Артур Палатный.

Кличко уточнил, что очередные выборы в Верховную Раду должны состояться в 2023 году.

На вопрос, что будет, если команда Владимира Зеленского попытается провести парламентские выборы в 2024 году после президентских, – пойдет ли он сначала на президентские выборы весной, а потом поведет УДАР на парламентские осенью, Кличко сначала ответил поговоркой: "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах".

"Не готов четко ответить на ваш вопрос, если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", – добавил столичный мэр позже.

По поводу своих перспектив Кличко сказал: "У меня в жизни все было хорошо. Я мог жить в Германии или в США, без постоянного стресса и нагрузок. Но я вернулся в Украину, потому что не хочу жить в другой стране. Я хочу жить здесь, в своей стране, по европейским стандартам. И делаю все для того, чтобы эти стандарты внедрять".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличковиборыУдарВерховная Радапрезидент
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