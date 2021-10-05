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Восемь областей Украины - в "оранжевой" карантинной зоне

Вторник, 5 октября 2021, 12:02
Восемь областей Украины - в оранжевой карантинной зоне
фото: Unsplash

По данным Министерства здравоохранения 8 областей Украины находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности из-за COVID-19.

Источник: сайт Минздрава

Детали: По состоянию на 5 октября "оранжевыми" являются Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

 
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Уровень заболеваемости коронавирус в целом по стране составляет 299 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тыс.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусМинздрав
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