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Следующее заседание СНБО будет посвящено контрабанде и недрам

Вторник, 5 октября 2021, 12:28
Следующее заседание СНБО будет посвящено контрабанде и недрам
фото Аппарата СНБО

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр страны, оно состоится 8 или 15 октября в зависимости от решения президента.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналистам в Ситуационном центре в Офисе президента 5 октября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться или в эту пятницу (8 октября) или в следующую пятницу (15 октября). Это зависит от решения президента нашей страны".

Детали: По словам Данилова, будет заслушана ситуация о положении дел с контрабандой. Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, к которому применены санкции за контрабанду.

Вторая ситуация будет связана с недрами.

По его словам, "там будут также те лицензии, которые, к слову, сегодня у многих компаний, как выяснилось, считаются на оффшорах".

Данилов также анонсировал появление в ближайшие дни ряда указов по решениям СНБО, связанным с т.н. "ворами в законе" и криминалитетом.

Темы: СНБО
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