Топливный кризис в Британии: всего 27 водителей из ЕС согласились приехать на помощь

Всего 27 водителей бензовозов из ЕС подали заявки на работу в Великобритании в рамках правительственной программы по преодолению топливного кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Это означает, что только часть из 300 виз, доступных для водителей грузовых автомобилей в топливной отрасли, будет использована.

Цифра ставит под сомнение широкие планы по найму еще 4700 водителей грузовиков в конце этого месяца, чтобы снизить нагрузку на поставки до Рождества. Им предлагаются рабочие визы сроком до марта.

Представители топливной отрасли сообщили, что неспособность нанять больше водителей, вероятно, приведет к дальнейшим задержкам с пополнением запасов на АЗС и может заставить правительство и дальше полагаться на помощь армии.

Ассоциация розничных торговцев бензином сообщила в понедельник, что пятая часть автозаправочных станций в Лондоне и на юго-востоке остались без топлива. Чуть больше половины имели как бензин, так и дизельное топливо.

На прошлой неделе на большинстве автозаправочных станций в некоторых частях Великобритании закончилось топливо.

Великобритания столкнулась с паникой на АЗС, когда нефтяные компании объявили, что у них недостаточно водителей для перевозки бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

Правительство Великобритании ранее объявило о выдаче 5000 временных виз для иностранных водителей грузовиков, чтобы восполнить нехватку водителей, которая усиливается Covid, Brexit и другими факторами.

В то же время на выходных премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что проблемы с отсутствием топлива на заправках вызваны спросом и их не решить приглашением водителей из-за рубежа.