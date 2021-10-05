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В Киеве усилили карантин: в заведения не будут пускать без COVID-сертификата или ПЦР-теста

Вторник, 5 октября 2021, 15:31
В Киеве усилили карантин: в заведения не будут пускать без COVID-сертификата или ПЦР-теста
Фото 24tv.ua

Киевская администрация усилила карантинные мероприятия в столице – начиная с 5 октября посетителей в госадминистрациях, ЦНАПах, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Источник: протокол №15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 1 октября, Соломенская РГА в Facebook

Дословно Соломенская РГА: "Внимание!! С 5 октября прием посетителей в ЦНАПах г. Киева не будет осуществляться без наличия: 1) отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения, 2) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины". 

 
Скриншот из Facebook 

Детали: Согласно протоколу, такие же ограничения распространяются на предприятия и организации, независимо от формы собственности, расположенные в Киеве. 

 
 

Требование относительно теста или сертификата не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Также, согласно протоколу, посетители учреждений и организаций должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию в ​​1,5 м.

В протоколе указано, что срок исполнения этого решения с 5 октября.

"Украинская правда" обратилась по комментарии по этому поводу в Киевскую городскую администрацию. 

Немного позже сообщение на Facebook-странице Соломенской РГА стало недоступно.

Upd. Позже КГГА обнародовала сообщение, в котором заявила, что карантин не усиливают, пока столица в "желтой" зоне, а только готовятся к нему. Поэтому тесты и сертификаты пока не нужны для посещения заведений.

Украинская правда

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Темы: Киевкарантинкоронавирус
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