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Долги шахт на Донетчине составляют почти 20 млрд – ОГА

Вторник, 5 октября 2021, 17:50
Долги шахт на Донетчине составляют почти 20 млрд – ОГА
фото: Михаил Волынец в Facebook

С начала года на государственные шахты в Донецкой области поступило более 1,7 млрд гривен на выплату заработной платы. Однако это лишь погашение части общей задолженности.

Источник: глава ОГА Павел Кириленко на брифинге, которого цитируют "Новости Донбасса"

Прямая речь Кириленко: "За месяц задолженность по заработной плате сократилась почти на 170 миллионов гривен, но до сих пор является значительной — всего 540,2 млн гривен.

Шахты до сих пор имеют огромную задолженность по другим счетам, в частности, более 9 млрд гривен за электричество и 1,8 млрд гривен перед Пенсионным фондом, всего же — более 19 млрд гривен. Это задолженность прошлых лет".

Детали: Он уточнил, что средства, которые поступают, направляются на погашение текущей задолженности и оплату электроэнергии.

Напомним: Президент Владимир Зеленский, говоря об убыточных шахтах, заявил, что нужно или дать людям альтернативу, или модернизировать их. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкая областьшахтызарплаты
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