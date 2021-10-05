Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые обыски и 6 подозрений: столичная прокуратура подвела итоги дня

Вторник, 5 октября 2021, 20:25
Новые обыски и 6 подозрений: столичная прокуратура подвела итоги дня
фото: киевводоканал

5 октября Киевская городская прокуратура по фактам хищения государственных средств пришла с обысками в ряд коммунальных предприятий, среди которых "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал".

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По фактам хищения государственных средств были проведены обыски на КП "Киевтеплоэнерго", ЗАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского и Голосеевского районов, а также в офисных помещениях ряда подрядных организаций, которые выполняли работы по заказу этих предприятий за бюджетные средства.

Кроме того, в рамках других производств сообщено о подозрении 6 лицам, из которых 2 - руководители подрядных организаций, 4 - действующие чиновники коммунальных предприятий (двое - руководящего звена).

Общая сумма ущерба, нанесенного государству и обществу, составляет более 2 млн 150 тыс гривен.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевобыскипрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
Все новости...
Реклама: