Новые обыски и 6 подозрений: столичная прокуратура подвела итоги дня

5 октября Киевская городская прокуратура по фактам хищения государственных средств пришла с обысками в ряд коммунальных предприятий, среди которых "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал".

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По фактам хищения государственных средств были проведены обыски на КП "Киевтеплоэнерго", ЗАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского и Голосеевского районов, а также в офисных помещениях ряда подрядных организаций, которые выполняли работы по заказу этих предприятий за бюджетные средства.

Кроме того, в рамках других производств сообщено о подозрении 6 лицам, из которых 2 - руководители подрядных организаций, 4 - действующие чиновники коммунальных предприятий (двое - руководящего звена).

Общая сумма ущерба, нанесенного государству и обществу, составляет более 2 млн 150 тыс гривен.