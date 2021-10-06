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Еще 117 тысяч украинцев получили ковид-вакцину: первая и вторая дозы поровну

Среда, 6 октября 2021, 08:39

5 октября в Украине против Covid-19 привили 117 234 человека: первую дозу вакцины получили 58 659 человек, вторую дозу – 58 575 человек.

Источник: данные МОЗ

Детали: В этот вторник для иммунизации населения против коронавируса работали: 887 мобильных бригад, 2 938 прививочных пунктов и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине проведено 13 180 072 прививки, привито 7 300 774 человека.

Одну дозу вакцины получили 7 300 772 человека, полностью иммунизированы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019здоровье
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