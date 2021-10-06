18-летняя украинка завоевала "бронзу" чемпионата мира по борьбе

Украинка Александра Хоменец получила "бронзу" чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 55-и кг и стала самым молодым украинским призером в истории.

Источник: "Суспільне"

Детали: Это вторая медаль и вторая "бронза" для сборной Украины по борьбе.

Хоменец выступает в весовой категории до 55-и кг и впервые в карьере соревновалась на взрослом чемпионате мира.

В бронзовой схватке она сошлась с титулованной россиянкой Ольгой Хорошавцевой (двукратная чемпионка Европы и действующая бронзовая призерка чемпионата мира).

Украинка сначала проигрывала 0:4, но в итоге победила - 10:8.

Эта медаль сделала 18-летнюю спортсменку самым молодой призером чемпионатов мира за все время выступлений Украины в женской борьбе.

Хоменец - 18-летнийц борец из Дрогобыча, Львовская область. Она чемпионка Европы среди юниорок 2021 года и была признана лучшей борчихой того европейского первенства.