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18-летняя украинка завоевала "бронзу" чемпионата мира по борьбе

Среда, 6 октября 2021, 09:47
18-летняя украинка завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Украинка Александра Хоменец получила "бронзу" чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 55-и кг и стала самым молодым украинским призером в истории.

Источник: "Суспільне"

Детали: Это вторая медаль и вторая "бронза" для сборной Украины по борьбе.

Хоменец выступает в весовой категории до 55-и кг и впервые в карьере соревновалась на взрослом чемпионате мира.

В бронзовой схватке она сошлась с титулованной россиянкой Ольгой Хорошавцевой (двукратная чемпионка Европы и действующая бронзовая призерка чемпионата мира).

Украинка сначала проигрывала 0:4, но в итоге победила - 10:8.

Эта медаль сделала 18-летнюю спортсменку самым молодой призером чемпионатов мира за все время выступлений Украины в женской борьбе.

Хоменец - 18-летнийц борец из Дрогобыча, Львовская область. Она чемпионка Европы среди юниорок 2021 года и была признана лучшей борчихой того европейского первенства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортУкраина
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