Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ новый антирекорд смертности от covid-19: впервые более 900 случаев

Среда, 6 октября 2021, 11:59
В РФ новый антирекорд смертности от covid-19: впервые более 900 случаев

Впервые за весь период пандемии в России зарегистрировали более 900 случаев смертей среди заболевших на коронавирус COVID-19.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что за прошедшие сутки в РФ умерли 929 пациентов и это новый антирекорд.

Суточный прирост новых заболевших на коронавирус в РФ составил 25 133 случая.

Рост смертности среди заболевших на COVID-19 начался с 20-х чисел сентября.

Наибольшее число скончавшихся в Москве - 71, в Санкт-Петербурге - 55, в Свердловской области - 46.

Оккупанты публикуют информацию о заболевании на коронавирус вместе с данными из оккупированного Россией Крыма. В частности, сообщается, что за 5 октября на территории Крыма зарегистрировали 452 случая инфекции.

По данным оккупационных властей, это - четвертый подряд суточный антирекорд по увеличению количества случаев COVID в Крыму.

Темы: РосcияCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Росcия
Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины
В ЮАР заявили, что Путин полетит к ним на саммит, в Кремле "еще не определились"
Последние новости
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
Все новости...
Реклама: