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В РФ новый антирекорд смертности от covid-19: впервые более 900 случаев

Среда, 6 октября 2021, 11:59

Впервые за весь период пандемии в России зарегистрировали более 900 случаев смертей среди заболевших на коронавирус COVID-19.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что за прошедшие сутки в РФ умерли 929 пациентов и это новый антирекорд.

Суточный прирост новых заболевших на коронавирус в РФ составил 25 133 случая.

Рост смертности среди заболевших на COVID-19 начался с 20-х чисел сентября.

Наибольшее число скончавшихся в Москве - 71, в Санкт-Петербурге - 55, в Свердловской области - 46.

Оккупанты публикуют информацию о заболевании на коронавирус вместе с данными из оккупированного Россией Крыма. В частности, сообщается, что за 5 октября на территории Крыма зарегистрировали 452 случая инфекции.

По данным оккупационных властей, это - четвертый подряд суточный антирекорд по увеличению количества случаев COVID в Крыму.

Темы: РосcияCovid-2019коронавирус
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