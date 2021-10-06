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Венедиктова подписала подозрение Труханову и Галантернику - источники

Среда, 6 октября 2021, 13:15
Геннадий Труханов. фото с Facebook мэра

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о завладении землей в Одессе.

Источник: Венедиктова в Facebook, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону.

Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить".

Детали: Как следует из сообщения, среди подозреваемых - действующий мэр Одессы Геннадий Труханов. По данным источника УП, подозрение также получат известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

По версии следствия, эти люди (не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Венедиктова указывает, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, учитывая существование других важных обстоятельств, которые тщательно отрабатываются детективами и прокурорами.

Что было ранее: Летом 2020 года НАБУ также проводило многочисленные обыски в Одессе в деле о махинациях мэрии, где фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и неофициальный "хозяин" Одессы Владимир Галантерник.

СМИ писали, что обыски проходили у Галантерника, Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Украинская правда
Темы: ТрухановОфис генпрокурораНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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