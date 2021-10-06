Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин обвинил Еврокомиссию в рекордной цене газа

Среда, 6 октября 2021, 16:27
Путин обвинил Еврокомиссию в рекордной цене газа
Владимир Путин, фото: pixabay

Президент России Владимир Путин заявил, что цена на газ в Европе побила все исторические рекорды из-за "резких необдуманных действий" и ошибки властей Европейского Союза.

Источник: Путин на видеосовещании по вопросам развития энергетики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание РБК

Детали: Президент РФ сказал, что мировая экономика сейчас восстанавливается после коронавирусного кризиса, в результате чего спрос на энергоносители увеличивается, и цены на них растут.

Однако, по его словам, к резкому росту цен на европейском энергетическом рынке привело не только это, но и "резкие необдуманные действия" и ошибки власти ЕС.

"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам", - сказал Путин.

Он назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о сворачивании долгосрочных контрактов на поставку газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.

"Сегодня стало совершенно очевидным, что эта политика является ошибочной - поскольку не учитывает специфики газового рынка из-за большого количества факторов неопределенности. А в итоге сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже приближается к двум тысячам долларов за тысячу кубометров - это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года", - отметил Путин.

Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2000 долларов за тысячу кубометров.

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Европейская комиссия должна опубликовать на следующей неделе комплекс мер, которые национальные правительства могут принять, чтобы ослабить влияние высоких цен.

Лидеры Евросоюза на саммите позже в октябре будут обсуждать идею создания стратегического запаса газа и отделения цен на электроэнергию от цен на газ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЕврокомиссиягазцены
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
Все новости...
Реклама: