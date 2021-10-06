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Путин обвинил Еврокомиссию в рекордной цене газа

Среда, 6 октября 2021, 16:27
Владимир Путин, фото: pixabay

Президент России Владимир Путин заявил, что цена на газ в Европе побила все исторические рекорды из-за "резких необдуманных действий" и ошибки властей Европейского Союза.

Источник: Путин на видеосовещании по вопросам развития энергетики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание РБК

Детали: Президент РФ сказал, что мировая экономика сейчас восстанавливается после коронавирусного кризиса, в результате чего спрос на энергоносители увеличивается, и цены на них растут.

Однако, по его словам, к резкому росту цен на европейском энергетическом рынке привело не только это, но и "резкие необдуманные действия" и ошибки власти ЕС.

"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам", - сказал Путин.

Он назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о сворачивании долгосрочных контрактов на поставку газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.

"Сегодня стало совершенно очевидным, что эта политика является ошибочной - поскольку не учитывает специфики газового рынка из-за большого количества факторов неопределенности. А в итоге сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже приближается к двум тысячам долларов за тысячу кубометров - это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года", - отметил Путин.

Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2000 долларов за тысячу кубометров.

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Европейская комиссия должна опубликовать на следующей неделе комплекс мер, которые национальные правительства могут принять, чтобы ослабить влияние высоких цен.

Лидеры Евросоюза на саммите позже в октябре будут обсуждать идею создания стратегического запаса газа и отделения цен на электроэнергию от цен на газ.

Темы: ПутинЕврокомиссиягазцены
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