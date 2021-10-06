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Штрафовать за сокрытие информации о конечных бенефициарах начнут с декабря – Минюст

Среда, 6 октября 2021, 16:38
Штрафовать за сокрытие информации о конечных бенефициарах начнут с декабря – Минюст
Денис Малюська. Фото с Facebook

Начисление штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах начнется с декабря, а не с 11 октября, из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса на такую ​​регистрацию.

Источник: глава Минюста Денис Малюська в Facebook

Прямая речь Малюськи: "Все напуганы большим штрафами за непредоставление информации о КБВ, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 года штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже)".

Детали: По словам министра, это связано с низкой пропускной способность регистрационной системы и с тем, что количество юридических лиц, которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, составляет более 1 миллиона.

По состоянию на 6 октября сведения подали только 171 333 юрлица.

Малюська также напомнил, что обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 КоАП), поэтому, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, невозможно будет составлять админпротоколы.

Министр не рекомендует сейчас "брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с предоставлением сведений о КБВ".

Малюська убежден, что проблему должен окончательно решить законопроект №5807.

Предыстория:

  • В 2019 году Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который требует от компаний обнародования бенефициаров.
  • Согласно закону, украинские компании до 10 октября должны представить отчет о своих конечных бенефициарных владельцах.
  • За невыполнение этого требования компаниям грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен.

Украинская правда

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Темы: Минюстштрафы
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