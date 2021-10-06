В колониях ОРДО издеваются над заключенными – Денисова

Руководство двух колоний, расположенных в оккупированной части Донецкой области, издевается над заключенными.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "Получила известие об ужасной ситуации в местах лишения свободы, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где незаконно содержатся украинские граждане".

Детали: По информации омбудсмена, руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и вымогает деньги у заключенных. На каждого устанавливается определенная сумма, которую необходимо ежемесячно отдавать.

Заключенных, которые отказываются платить, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания - там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

"В осенне-зимний период заложники остаются практически "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы", - пишет Денисова.

По ее словам, также в колониях крайне критическая ситуация с COVID-19. Многие из заключенных имеют все признаки заболевания, однако медицинская помощь им не предоставляется, а переданные родственниками лекарства не доходят из-за хищения администрацией.

Кроме того, в течение дня больным заложникам запрещено ложиться на кровать, за это они рискуют сесть в карцер как нарушители режима.

Денисова обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой нанести мониторинговые визиты в указанные учреждения для восстановления нарушенных прав украинских граждан и предоставления им надлежащей медицинской помощи.

Также омбудсмен обратилась к представителю ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе Шарлотте Реландер с просьбой принять меры реагирования на указанные случаи нарушения прав человека.