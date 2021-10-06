Путин сделал вид, что беспокоится о честном транзите газа через Украину

Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на совещание у Путина по энергетике

Прямая речь: "Я прошу вас как министра энергетики взять эти вопросы на личный контроль и обеспечить исполнение "Газпромом" всех своих контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу…

Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях".

Напомним: Текущий контракт между РФ и Украиной предусматривает, что "Газпром" должен платить Украине за прокачку по ее территории 40 млрд кубометров газа в год, но сам транзит может и не осуществлять.

Вот что по этому поводу сказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко: "По текущему контракту "Газпром" платит за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования – "качай или плати". То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока – 2" может и не быть".