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Зеленский напомнил Штайнмайеру об угрозах для Украины из-за "Северного потока - 2"

Среда, 6 октября 2021, 20:56
фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Коллеги обсудили, среди прочего, угрозы построения Россией "Северного потока - 2".

Источник: Офис президента

Детали: Штайнмайер находится в Украине с визитом для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

Зеленский отметил, что Германия - важный партнер Украины в Европе, с которым наше государство стремится укреплять двусторонние отношения. Также президент отметил, что ожидает от ФРГ поддержки в контексте интеграции в ЕС и НАТО.

Прямая речь Зеленского: "Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны ...

Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата ...

Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украина важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийГерманияСеверный поток-2
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