"Слуга народа" предложила на спикера Рады Стефанчук
Парламентская фракция "Слуга народа" делегировала Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады.
Источник: пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram
Прямая речь: "Фракция политической партии "Слуги народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента.
Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук".
Детали: На должность первого заместителя председателя парламента вместо Стефанчука фракция делегировала главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
Предыстория: В четверг народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа.