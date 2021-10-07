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"Слуга народа" предложила на спикера Рады Стефанчук

Четверг, 7 октября 2021, 12:32
Руслан Стефанчук, фото с его Facebook-страницы

Парламентская фракция "Слуга народа" делегировала Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады.

Источник: пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Фракция политической партии "Слуги народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента.

Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук".

Детали: На должность первого заместителя председателя парламента вместо Стефанчука фракция делегировала главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Предыстория: В четверг народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаСлуга народа
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