Рада не смогла назначить нового спикера, отложили на пятницу

Народные депутаты продолжат избирать нового председателя Верховной Рады в пятницу, 8 октября.

Источник: заседание парламента 7 октября

Прямая речь председательствующей на заседании Елены Кондратюк: "На голосование рано еще ставить. У нас есть еще выступления от народных депутатов, поэтому мы продолжим завтра обсуждение этого вопроса. Сейчас объявляю заседание закрытым".

Детали: Она также напомнила, что на 16:00 запланировано внеочередное заседание Рады.

На заседании 7 октября состоялось представление кандидатов на должность спикера.

Всего на кресло председателя ВР выдвинули 5 кандидатур.

Фракция "Слуга народа" делегировала на этот пост нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" – Ярослава Железняка, "Европейская солидарность" – Яну Зинкевич, нардепы Гео Лерос и Алексей Гончаренко предложили кандидатуры друг друга.

Далее председательствующая по очереди предоставила слово для выступления кандидатам на должность.

Стефанчук начал со слов благодарности "Слуге народа", которая его выдвинула на этот пост, и закончил тоже благодарностью – тем, кто за него проголосует, и тем, кто не будет голосовать, потому что это, по его словам, будет "путеводителем, чтобы стать лучше".

Он также поблагодарил коллег по президиуму, в частности уволенного 7 октября спикера Дмитрия Разумкова.

Народные депутаты Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры с рассмотрения.

Железняк объяснил это тем, что не подойдет для этой должности, потому что он "делал бы на посту то же, что делал предыдущий председатель – придерживался бы регламента, а это не очень ценится в этом зале".

Лерос заявил, что смысла в голосовании нет, потому что "все давно решено в Офисе президента".

Гончаренко заявил, что его программа – "сделать Раду Верховной снова, превратить офисно-президентскую республику в парламентско-президентскую республику".

По его словам, первое, что он сделает на посту спикера, – это вырвет и выбросит из Рады телефон с надписью "президент".

Зинкевич заявила, что может стать действительно независимым председателем Рады.

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