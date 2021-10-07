Арахамия: Разумков привел в партию всего 3 человек

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уволенный спикер Верховной Рады и первый номер в партийном списке "СН" Дмитрий Разумков привел в партию только три человека.

Источник: брифинг Арахамия в кулуарах ВР 7 октября

Прямая речь: "В списке его есть три человека, которых он действительно рекомендовал и привел. Господин Мокан, госпожа Нелли Яковлева и господин Козак.

Три человека, которых он, действительно, записал в список своей рукой".

Детали: Журналисты оппонировали Арахамии и отметили, что Разумков рекомендовал гораздо больше людей в список "СН", но председатель фракции возразил и заявил, что и он сам со многими уже был знаком.

По словам Арахамии, политически "Слуга народа" и Разумков больше не могут быть вместе, потому что бывший спикер желает быть самостоятельным политиком.

Он добавил, что Разумков будет создавать свое отдельное объединение.

О наказании тех нардепов в "Слуге народа", которые голосовали против отставки Разумкова, Арахамия заявил, что это внутренне фракционное вопрос.

В частности, против отставки Разумкова голосовали такие нардепы "СН": Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.